حركة "الجهاد الإسلامي" تعلن وقف إطلاق النار مع إسرائيل برعاية مصرية

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد، داوود شهاب، لوكالة "معا": "بعد اتصالات من الجانب المصري بقيادة حركة الجهاد السلامي، تم الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار بدء من الآن، والحركة ملتزمة ما التزم الاحتلال بذلك".

© AP Photo / Tsafrir Abayov إسرائيل تتهم سوريا وإيران بالوقوف وراء إطلاق الصورايخ من غزة

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، يوناثان كونريكوس، اليوم السبت، أن تنظيم "الجهاد الإسلامي" الفلسطيني تلقى أمرا بإطلاق الصواريخ على إسرائيل ليلا من السلطات السورية والإيرانية.

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل "سبوتنيك":" نحن نرى اتصالا واضحا بين "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية والنظام في دمشق، والحرس الثوري الإيراني أيضا".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، استهداف أكثر من 80 موقعا داخل قطاع غزة ردا على إطلاق 30 صاروخا من القطاع على مستوطنات "غلاف غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي، وفقا لموقع "إسرائيل نيوز"، إنه من بين 30 صاروخا أطلقت على إسرائيل خلال الليلة الماضية، تم اعتراض نحو عشرة صواريخ من "القبة الحديدية"، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.