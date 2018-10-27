وزير الشؤون الخارجية العماني: دور مجلس التعاون الخليجي لن ينتهي

قال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، يوسف بن علوي بن عبد الله، اليوم السبت، إن دور مجلس التعاون الخليجي لن ينتهي، وأن الدول الأعضاء فيه حريصة عليه.

وفي ذات السياق، قال وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم السبت، إن منطقة الخليج ستظل ركيزة للاستقرار بالشرق الأوسط، وفقا لرويترز.

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وتأتي تصريحات الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان ووزير خارجية البحرين عن مجلس التعاون الخليجي، خلال قمة أمنية مقامة حاليا في البحرين.

ينظم القمة وزارة الخارجية البحرينية، بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS) وتستمر لثلاثة أيام، يشارك فيها عدد من القيادات السياسية ورؤساء الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية ومستشاري الأمن القومي وقادة الجيش والاستخبارات والباحثين والمفكرين في أكثر من 20 دولة من آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

وتبحث القمة عددا من القضايا والموضوعات المرتبطة بالشرق الأوسط، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها، ومناقشة الرؤى المختلفة لحل الإشكالات الأمنية العالقة في عدد من البلدان العربية والإسلامية وتبادل وجهات النظر إزاء مختلف التحديات.