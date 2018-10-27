"مصر للطيران" تعلن ترتيبات خاصة للمسافرين إلى هذه الدول

وقالت الشركة، إنه اعتبارا من غدا الأحد، سيتم إقلاع رحلات (فرانكفورت وميونيخ وبرلين ومدريد وبرشلونة وتونس وكوبنهاغن وچنيڤ وبروكسل وأمستردام)، من صالة السفر بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، بدلا من صالة السفر الحالية بمبني الركاب 3 رقم، وذلك تخفيفا لحركة التشغيل بالصالة لاستكمال إجراءات وعمليات الصيانة بها.
وطالبت شركة "مصر للطيران" من عملائها الاتصال بخدمات العملاء، على رقمي ١٧١٧ من أي خط موبايل أو ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ من أي خط أرضي، للاستفسار عن أماكن إقلاع ووصول كل الرحلات خلال الأيام المقبلة.
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