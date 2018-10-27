"مصر للطيران" تعلن ترتيبات خاصة للمسافرين إلى هذه الدول

قررت شركة "مصر للطيران"، اليوم السبت، نقل إقلاع 10 رحلات دولية إلى صالة السفر بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، ابتداء من غدا الأحد.

وقالت الشركة، إنه اعتبارا من غدا الأحد، سيتم إقلاع رحلات (فرانكفورت وميونيخ وبرلين ومدريد وبرشلونة وتونس وكوبنهاغن وچنيڤ وبروكسل وأمستردام)، من صالة السفر بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، بدلا من صالة السفر الحالية بمبني الركاب 3 رقم، وذلك تخفيفا لحركة التشغيل بالصالة لاستكمال إجراءات وعمليات الصيانة بها.

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وأضافت الشركة في بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة من أن وصول الرحلات الـ 10 سيظل بمبنى الركاب 3 دون تغيير، وأن التعديل فقط سيشمل الإقلاع من مطار القاهرة عبر مبنى الركاب رقم 3، ولن يمتد إلى صالة الوصول.

وطالبت شركة "مصر للطيران" من عملائها الاتصال بخدمات العملاء، على رقمي ١٧١٧ من أي خط موبايل أو ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ من أي خط أرضي، للاستفسار عن أماكن إقلاع ووصول كل الرحلات خلال الأيام المقبلة.