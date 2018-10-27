يشمل قطر... البحرين تعلن موعد تفعيل "التحالف العسكري الخليجي"

قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة اليوم السبت إن التحالف الأمني الخليجي المزمع تشكيله، والذي يضم مصر أيضا، سيكون في طور العمل بحلول العام المقبل.

وأدلى الوزير بتصريحاته في مؤتمر أمني يعقد بالبحرين.

وأكد آل خليفة أهمية التحالفات والشراكات بين من أسماها بالدول المسؤولة والداعمة للاستقرار في المنطقة وحلفائها في الخارج، لضمان الاستقرار الإقليمي، وخاصة في ظل التحديات التي تواجه دول المنطقة، مشيرا إلى أهمية دور الشركاء الدوليين في التوصل لشرق أوسط مستقر ومزدهر وخال من النزاعات يسهم بشكل إيجابي في الاقتصاد العالمي.

كما اعتبر أن محاولات قطر التدخل في سياسات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، تتناقض مع الاتفاقات الموقعة بين دول المجلس الذي يعد دعامة للاستقرار الإقليمي.

الجدير بالذكر أن حوار المنامة، الذي يعقد بصفة دورية منذ عام 2004 في مملكة البحرين، يوفر فرصة مميزة للشخصيات السياسية والعسكرية والباحثين والمختصين من مستويات رفيعة لمناقشة أهم القضايا الدولية وتأثيراتها على منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب توفير فرصة لعقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول المشاركة من أجل تحقيق أهداف سياسية مباشرة.