بوتين يجري مباحثات مع أردوغان في إسطنبول قبيل انعقاد القمة الرباعية

التقى الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، اليوم السبت في إسطنبول، بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، قبيل القمة الرباعية حول سوريا.

إسطنبول- سبوتنيك ووصل بوتين إلى إسطنبول، في وقت سابق من اليوم، للمشاركة في القمة الرباعية، حول الأزمة السورية.

CANLI | Erdoğan ve Putin baş başa görüştü https://t.co/S4dJlm9ZYk pic.twitter.com/1up0BtJQbn — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 27, 2018

​وتستضيف مدينة إسطنبول التركية، اليوم السبت، القمة الرباعية بمشاركة رؤساء كل من تركيا رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وفرنسا إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ومن المتوقع أن تناقش القمة المرتقبة اتخاذ خطوات لازمة وإعلان "خارطة طريق" نحو التسوية السياسية في سوريا، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة الدستور.

وكان بوتين قد أجرى اتصالا هاتفيا، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، لبحث التقارب في حل الأزمة السورية.

وأوضح ديميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، أن الرئيسان بحثا ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل دفع العملية السياسية إلي سوريا إلى الأمام.