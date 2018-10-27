وفقا لوزارة العدل... القيام بهذا في السعودية يعرضك لفقدان حضانة لطفلك

شددت وزارة العدل السعودية على حظر بيع التبغ أو مشتقاته للأطفال، أو استخدام الأطفال في الشراء أو الإنتاج أو البيع أو الدعاية له.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، لا يجوز أيضا عرض المشاهد التي تشجع الأطفال على التدخين ولا التدخين أثناء وجود الطفل، واستيراد وبيع ألعاب أو حلوى مصنعة على هيئة سجائر.

© AFP 2018 / Fayez Nureldine وزارة العدل السعودية: 77% زيادة في عدد المحاميات بالمملكة

وأوضحت وزارة "العدل السعودية " أن الطفل هو الشخص الذي لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة عاما.

وتوعدت النيابة العامة بملاحقة المعتدين على المجتمع، والمتجاوزين بحق الآخرين، أو التحريض عليهم، مبينة أنها لن تسمح بالعبث بأمن المجتمع، أو الاعتداء على خصوصياتهم ومخالفة الأنظمة.

وتتراوح العقوبات التعزيرية لمن يتجاوز القانون، بين التعهد والتوبيخ والغرامة، وحرمان المتسبب من الحضانة، وقد تصل إلى الجلد والسجن.