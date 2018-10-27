وفقا لوزارة العدل... القيام بهذا في السعودية يعرضك لفقدان حضانة لطفلك

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، لا يجوز أيضا عرض المشاهد التي تشجع الأطفال على التدخين ولا التدخين أثناء وجود الطفل، واستيراد وبيع ألعاب أو حلوى مصنعة على هيئة سجائر.
وتوعدت النيابة العامة بملاحقة المعتدين على المجتمع، والمتجاوزين بحق الآخرين، أو التحريض عليهم، مبينة أنها لن تسمح بالعبث بأمن المجتمع، أو الاعتداء على خصوصياتهم ومخالفة الأنظمة.
وتتراوح العقوبات التعزيرية لمن يتجاوز القانون، بين التعهد والتوبيخ والغرامة، وحرمان المتسبب من الحضانة، وقد تصل إلى الجلد والسجن.
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