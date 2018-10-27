تحذير من النيابة العامة الأردنية بشأن قضية سيول البحر الميت

أصدرت النيابة العامة الأردنية، اليوم السبت، أمرا عاجلا بشأن قضية سيول البحر الميت.

وأمرت النيابة العامة الأردنية، بعد ظهر اليوم السبت، حظر النشر في قضية البحر الميت، وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.

© REUTERS / Kayhan Ozer أول تعليق من الملك عبد الله على سيول الأردن

وتضمن القرار منع نشر ما يثير النعرات ومنع نشر ما يسيء للمتوفين والمصابين وذويهم، وبحال مخالفة ذلك تتم المساءلة القانونية وفق أحكام القوانين المعمول فيها.

وأعلن الأردن، أمس الجمعة، تنكيس علم السارية في الديوان الملكي، حدادا على أرواح الطلبة والمواطنين الذين ماتوا جراء كارثة السيول التي ضربت منطقة البحر الميت.

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت في وقت سابق، أن السيول التي ضربت منطقة الأغوار الجنوبية في البحر الميت أسفرت عن 18 قتيلا معظمهم من الأطفال و34 جريحا فضلا عن مفقودين، ورقم الضحايا مرشح للارتفاع.

وقال الدفاع المدني الأردني إن السيول جرفت رحلة مدرسية في المنطقة ما أسفر عن مصرع أطفال وفقد العشرات.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، عن تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي للديوان الملكي، اعتبارا من صباح اليوم الجمعة ولمدة 3 أيام، حدادا على أرواح الطلبة والمواطنين الذين قضوا في الحادث الأليم بمنطقة البحر الميت بعد أن داهمتهم السيول.