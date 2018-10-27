سلطنة عمان تستضيف مؤتمر الغاز الأول للشرق الأوسط

تستضيف سلطنة عمان، الاثنين المقبل، مؤتمر الغاز والغاز الطبيعي المسال للشرق الأوسط في نسخته الأولى، والذي تنظمه الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، بالتعاون مع وزارة النفط والغاز العمانية.

© Photo / CC بيان من سلطنة عمان بشأن متوسط إنتاجها للنفط

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، يشارك في المؤتمر، كبار المسؤولين والتنفيذيين والخبراء في قطاع الغاز، على المستويين المحلي والدولي.

ويتضمن المؤتمر عدة حلقات عمل واجتماعات متخصصة في هذا المجال، ما يتيح للمسؤولين وصناع القرار والمختصين في قطاعي النفط والغاز فرصا لتبادل المعارف ورفع الوعي.

ويناقش المؤتمر، على مدى يومين، الخيارات الاستراتيجية التي يقدمها مورد الغاز الطبيعي، على صعيد استدامة توفر الطاقة ودورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتحديات التي يواجهها قطاع الغاز، وسبل التغلب على الصعوبات المحتملة.