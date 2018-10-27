"أنصار الله" تكشف امتلاكها تقنية الصواريخ الباليستية الذكية

ونقلت قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، عن بيان للقوة الصاروخية التابعة للجماعة، أنه "تم تدشين منظومة صواريخ باليستية قصيرة المدى باسم الصاروخ الذكي بدر1".

© REUTERS / Naif Rahma صاروخ باليستي جديد لـ"أنصار الله" يستهدف معسكرا لقوات سودانية

وأضاف بيان القوة الصاروخية أن الإعلان عن امتلاك تقنية الصواريخ الذكية والصاروخ بدر 1 — P الذكي، جاء بعد تجارب عديدة في الميدان.

وتابع "على العدو أن يدرك أنه أمام يمن باليستي لن يحول بينه وبين امتلاك القوة الدفاعية حائل".

وأضاف أن "صاروخ بدر 1 باليستي مطور من الصاروخ المحلي بدر واحد، ويعمل بالوقود الصلب وبدقة عالية".

وتابع "دماء شعبنا اليمني هي الوقود المعنوي الصلب الذي يمد برنامج الصواريخ، وعلى العدو أن يعمد لتصفير عداد الإحصائية التي يقوم بها للصواريخ السابقة".