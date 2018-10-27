العراق: عواصف تسقط 17 برجا كهربيا وتعطل خطي نقل للطاقة

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم السبت، سقوط 17 برجا وخروج خطي نقل للطاقة بسبب العواصف التي اجتاحت جنوب البلاد الجمعة، مما أثر في تزويد محافظتي البصرة وذي قار بالطاقة الكهربائية.

بغداد — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان، إن "العواصف الشديدة التي ضربت المنطقة الجنوبية مساء أمس الجمعة أدت إلى انفصال وخروج خطي نقل الطاقة الكهربائية، الضغط الفائق (رميلة غازية — ناصرية حرارية)، (400 ك. فولت)، والضغط العالي (رميلة جديدة — سوق الشيوخ)، (132 ك. ف)، من الجهتين، عن الخدمة وتوقف التغذية عن الخطين المذكورين".

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وأضافت الوزارة، أن "انفصال الخطين جاء بسبب سقوط 6 أبراج من خط (سوق الشيوخ — رميلة جديدة)، وسقوط 10 أبراج من خط (رميلة غازية — ناصرية حرارية)، فضلا عن سقوط برج واحد تابع لخط النقل الضغط العالي (الرميلة الجديدة — الرميلة الغازية)، (132 ك.ف)".

وتابعت الوزارة، أن "وزير الكهرباء لؤي الخطيب، وجه بإعادة هذه الخطوط بأقصى سرعة، من أجل ضمان استمرارية واستقرارية عمل منظومة الكهرباء الوطنية".

وأشارت إلى أن "مدير عام نقل الطاقة في الجنوب زياد علي فاضل، استنفر جميع الإمكانيات الهندسية والفنية للعمل على معالجة الخطين، واتخاذ الإجراءات السريعة بتحويل مسار الخطين وإعادة تغذية المحطات التحويلية المتأثرة من هذه الخطوط، إلى أن ينجز إصلاح الخطين".

وتابعت الوزارة أن الخطين "بوشر العمل بهما منذ ساعات الفجر الأولى اليوم السبت، رغم سوء الأحوال الجوية ووعورة المنطقة، وما زال العمل مستمراً لحين إكمال إصلاح الأبراج وإعادة الخطوط للخدمة".

ولفتت إلى أن "الحوادث التي وقعت أثرت على تجهيز الطاقة الكهربائية في محافظتي البصرة وذي قار".

كانت هيئة الأنواء الجوية العراقية قد توقعت، الخميس الماضي، حدوث عواصف ترابية بالوسط والجنوب فيما رجحت هطول أمطار رعدية في إقليم كردستان في الأيام المقبلة.

ويشهد العراق في فصلي الربيع والصيف، على وجه التحديد، عواصف ترابية بشكل متكرر بسبب الجفاف والانشغال بسنوات من الحروب المدمرة.