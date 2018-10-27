عبد اللهيان ينتقد استضافة عمان لرئيس وزراء إسرائيل

تحدث المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، عن استضافة سلطنة عمان لرئيس وزراء إسرائيل، أول أمس الخميس.

وبحسب وكالة أنباء مهر الإيرانية، أكد عبد اللهيان، أن الزيارة بعيدة كل البعد عن الحكمة المعهودة من جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

وأشار المساعد الخاص لرئيس مجلس الإيراني للشؤون الدولية، في تغريدة على موقع "تويتر"، إلى أن لقاء نتنیاهو مع السلطان قابوس في سلطنة عمان بعید کل البعد عن الحکمة المعهودة في جلالة السلطان، وأن ترامب ونتنياهو لن يجنيا ثمار صفقة القرن.

وكان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قام أول أمس الخميس، بزيارة لسلطنة عمان، التقى خلالها السلطان قابوس بن سعيد، وهي أول زيارة رسمية في هذا المستوى منذ 1996.