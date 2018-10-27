علم إسرائيل يرفرف وسط أناشيد يهودية في قطر والإمارات (صور وفيديو)

ونشر الحساب التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر احتفال الفريق الإسرائيلي بـ"السبت المقدس" عند اليهود في العاصمة الإماراتية.
وأشار الحساب إلى أن الأغاني التي أداها الفريق اليهودي، مختصة باحتفالات "السبت المقدس".
أعضاء البعثة الإسرائيلية في مباريات ال"غراند سلام" للجودو في #الامارات يحتفلون باستقبال يوم السبت المقدس في #أبو_ظبي، ويغنون أغاني السبت اليهودية. pic.twitter.com/gy4Wsb9F4v— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 26, 2018
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن 11 لاعبا من المنتخب الإسرائيلي للجودو حصلوا على تأشيرات من الإمارات للمشاركة في الـ"غراند سلام".
ورافقت الوفد إلى أبوظبي، وزيرة الثقافة والرياضة في الحكومة الإسرائيلية ميري ريغف.
ووصل وفد رياضي إسرائيلي إلى قطر للمشاركة في بطولة العالم للجمباز، التي بدأت في 25 أكتوبر وستستمر حتى الـ3 من نوفمبر المقبل.
ورفع علم إسرائيل في حفل افتتاح البطولة، كما عزف النشيد الإسرائيلي لأول مرة في مناسبة رياضية تنظمها دولة عربية.
بالصور.. منتخب إسرائيل للجمباز في بطولة العالم في الدوحة، قطر. ولاعبو الجودو الاسرائيليون في مباريات ال"غراند سلام" في أبو ظبي، الامارات. بالنجاح pic.twitter.com/R1jJUtqc9q— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 25, 2018
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