علم إسرائيل يرفرف وسط أناشيد يهودية في قطر والإمارات (صور وفيديو)

نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للرياضيين الإسرائيليين المشاركين في بطولتين رياضيتين في قطر والإمارات.

ونشر الحساب التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر احتفال الفريق الإسرائيلي بـ"السبت المقدس" عند اليهود في العاصمة الإماراتية.

وأشار الحساب إلى أن الأغاني التي أداها الفريق اليهودي، مختصة باحتفالات "السبت المقدس".

أعضاء البعثة الإسرائيلية في مباريات ال"غراند سلام" للجودو في #الامارات يحتفلون باستقبال يوم السبت المقدس في #أبو_ظبي، ويغنون أغاني السبت اليهودية. pic.twitter.com/gy4Wsb9F4v — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 26, 2018

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن 11 لاعبا من المنتخب الإسرائيلي للجودو حصلوا على تأشيرات من الإمارات للمشاركة في الـ"غراند سلام".

ورافقت الوفد إلى أبوظبي، وزيرة الثقافة والرياضة في الحكومة الإسرائيلية ميري ريغف.

ووصل وفد رياضي إسرائيلي إلى قطر للمشاركة في بطولة العالم للجمباز، التي بدأت في 25 أكتوبر وستستمر حتى الـ3 من نوفمبر المقبل.

ورفع علم إسرائيل في حفل افتتاح البطولة، كما عزف النشيد الإسرائيلي لأول مرة في مناسبة رياضية تنظمها دولة عربية.