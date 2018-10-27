تسجيل
19:41 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    النفط الليبي

    ليبيا: إعلان زيادة إنتاج حقل نفطي 3800 برميل يوميا

    © Sputnik . Andrey Stenin
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أكدت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم السبت، إعادة بئرين منتجين للنفط الخام للعمل بحقل الوفاء النفطي، مشيرة إلى أنه بعد استخدم تقنية الرفع بوحدات الأنابيب الحلزونية زاد معدل الإنتاج في البئرين بقدر 3800 برميل يوميا.

    بنغازي —سبوتنيك. وقالت المؤسسة، في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن قيام شركة مليته للنفط والغاز مؤخراً بإعادة تأهيل بئرين منتجين للنفط الخام، وذلك على الرغم من كل التحديات الأمنية والصعوبات اللوجستية"، مشيرة إلى أن "تقنية الرفع بوحدات الأنابيب الحلزونية تساهم في دعم انتاج حقل الوفاء".

    هانيبال القذافي
    © AP Photo / Abdel Magid al-Fergany
    "مانديلا ليبيا" يطالب الرئيس اللبناني بالتدخل للإفراج عن هانيبال القذافي
    وأضاف البيان أن "إدارة هندسة المكامن بالشركة، بالتنسيق مع إدارة تطوير الاحتياطي بالمؤسسة الوطنية للنفط، بعد دراسة شاملة وكافية تمكن مهندسو الشركة من تطبيق تقنية الرفع بوحدة الأنابيب الحلزونية التابعة لشركة شلمبرجير على البئر A52".

    يشار أن البئر A52 توقف عن الإنتاج منذ يوليو/تموز 2017 بسبب انخفاض ضغط رأس البئر بشكل مستمر، مما حال دون تدفق النفط الخام.

    وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن "قد تم تطبيق هذه التقنية لأول مرة في الحقول الليبية يوم 18 سبتمبر/أيلول لعام 2017، حيث تم ضخ الغاز المنتج من أحد آبار الغاز في أنابيب الإنتاج الخاصة بالبئر A52، وذلك لضمان تدفق النفط الخام"، موضحةً بأن "قد تمكنت الشركة من إعادة تشغيل البئر بمعدل إنتاج يومي قدره 2600 برميل في اليوم.

    وأشار البيان أن "تم تطبيق نفس التقنية على البئرA20  في الأول من فبراير/شباط لعام 2018، حيث تمكنت الشركة، بفضل الله ثم عزيمة الكوادر الليبية المؤهلة، من إعادة تشغيل البئر، بمعدل يومي قدره 1200 برميل في اليوم".

    وذكرت مؤسسة النفط الليبية أن "الشركة تعكف الآن على القيام بدراسات حول العديد من الآبار الأخرى، كان قد تم اختيارها من قبل عدد من المختصين بالإدارات، لتطبيق هذه التقنية عليها بعد ثبوت نجاحها في حقل الوفاء".

    وهنأت المؤسسة الوطنية للنفط "كافة الإدارات الفنية التابعة لشركة مليته للنفط والغاز والمؤسسة على مجهوداتهم المبذولة في تحقيق هذا الإنجاز، ومواكبتهم لإحداث التكنولوجيات والتقنيات وتنفيذها لزيادة معدلات إنتاج المكامن وفقا لأفضل الممارسات في مجال إدارة المكامن".

    يقع حقل الوفاء النفطي حوالى 540 كيلومتر جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس ويبعد بحوالي 160 كيلومتر جنوب مدنية غدامس ضمن عقد امتياز NC-A16 ويمتد على طول الحدود الليبية الجزائرية.

    وتم اكتشاف الجزء الجنوبي من الحقل في عام 1964 من قبل شركة شل بحفر البئر D1، أما اقصى الناحية الشمالية فقد تم اكتشافها من قبل شركة سرت للنفط في العام 1991 بحفر البئرA1.

    انظر أيضا:

    ليبيا بعد القذافي...7 أعوام من الفوضى
    "مانديلا ليبيا" يطالب الرئيس اللبناني بالتدخل للإفراج عن هانيبال القذافي
    ليبيا... من يملك الحل!
    ليبيا... مجلس النواب يدين انتهاك التراب الليبي
    لافروف: إجراء انتخابات في ليبيا في ظل الظروف الحالية أمر محفوف بالمخاطر
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليوم, المؤسسة الليبية للاستثمار, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتيات يؤدين الرقصة التقليدية على شاطئ مدينة بانيوانجي، إندونيسيا 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    من سيلفي مع ولي العهد السعودي إلى "أسبوع الأزياء العربية" في موسكو - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الهجمات الأخيرة للطائرات المسيرة على قاعدة حميميم في سوريا كانت تحت مراقبة وتحكم القوات الجوية الأمريكية
    "إله البحر" يندم على تورطه مع الروس
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك