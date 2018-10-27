قتلى وجرحى من الجيش اليمني برصاص مسلحي "أنصار الله" شرقي العاصمة صنعاء

اندلعت مواجهات بين الجيش اليمني المدعوم من تحالف عسكري عربي، وبين مسلحي جماعة أنصار الله، اليوم السبت، في مديرية "نهم" شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن، سقط خلالها عدد من جنود الجيش اليمني بين قتيل ومصاب.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها الجماعة، أن "الجيش نفذ محاولة تسلل باتجاه مواقع يسيطر عليها مسلحو "أنصار الله" والقوات الموالية للجماعة في جبل القتب بمنطقة الحنشات في مديرية نهم".



© REUTERS / Khaled Abdullah الاتحاد الأوروبي يؤكد دعم جهود وقف الأعمال القتالية في اليمن

وأشارت إلى إحباط مسلحي "أنصار الله" والعسكريين الموالين لهم محاولة التسلل باتجاه مواقعهم في الجبل الذي يسيطر الجيش على عدد من المواقع فيه.

وأضافت أن مقاتلي الجماعة أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين.

وتدور بين الحين والآخر معارك كر وفر في مديرية نهم البالغة مساحتها 1841 كيلو مترا مربعا، وتبعد عن وسط صنعاء، بنحو 60 كيلو مترا، في ظل سعي القوات الحكومية التقدم باتجاه منطقة المديد مركز المديرية، وسط مقاومة عنيفة من مسلحي أنصار الله.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري تقوده منذ آذار/مارس 2015، دعما لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي، وذلك عقب استيلاء "الحوثيين" على العاصمة صنعاء ومدن يمنية عدة وإزاحة الرئيس.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/آب 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471، نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.