"سلمان للإغاثة" لـ"سبوتنيك": صرف 70 مليون دولار رواتب معلمين ⁧اليمن⁩ ونزع 11,785 لغم حوثية

أكد الناطق الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سامر الجطيلي تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال 3 أسابيع من شهر أكتوبر/تشرين الأول، انتزاع 77 لغم مضاد للأفراد و3,116 لغم مضاد للآليات و1,817 عبوة ناسفة و146 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمال ماتم نزعه 5,156 لغم.

قال الجطيلي خلال حديثة لـ"سبوتنيك": "أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 11,785 لغم زرعتها المليشسات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار

السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء".

من جانبه أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة عن تقديم السعودية والإمارات 70 مليون دولار لدعم رواتب المعلمين في ⁧اليمن⁩ بالتعاون مع اليونيسف.

© Photo / King Salman Humanitarian Aid And Relief Centre مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقوم بنزع الألغام في اليمن

وأن الدعم المقدم من المملكة والإمارات سوف يسهم في توفير رواتب 135000 من الكوادر التعليمية ودعم الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب اليمني الشقيق.

مشيرا الى أن دول التحالف تتطلع من الحكومة اليمنية الجديدة إلى وضع الملف الاقتصادي والإنساني في مقدمة أولوياتها وعلى تفعيل آليات العمل وتسهيل الإجراءات.

والعمل على تعزيز أداء الحكومة ضمن إطار الجهود الدولية لدعم الملف الإنساني والأوضاع المعيشية.