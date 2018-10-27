"سلمان للإغاثة" لـ"سبوتنيك": صرف 70 مليون دولار رواتب معلمين ⁧اليمن⁩ ونزع 11,785 لغم حوثية

قال الجطيلي خلال حديثة لـ"سبوتنيك": "أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 11,785 لغم زرعتها المليشسات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار
السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء".
من جانبه أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة عن تقديم السعودية والإمارات 70 مليون دولار لدعم رواتب المعلمين في اليمن بالتعاون مع اليونيسف.
وأن الدعم المقدم من المملكة والإمارات سوف يسهم في توفير رواتب 135000 من الكوادر التعليمية ودعم الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب اليمني الشقيق.
مشيرا الى أن دول التحالف تتطلع من الحكومة اليمنية الجديدة إلى وضع الملف الاقتصادي والإنساني في مقدمة أولوياتها وعلى تفعيل آليات العمل وتسهيل الإجراءات.
والعمل على تعزيز أداء الحكومة ضمن إطار الجهود الدولية لدعم الملف الإنساني والأوضاع المعيشية.
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