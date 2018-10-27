طيران "فلاي دبي" تنفي شائعات احتراق طائرة متوجهة إلى الكويت

نفت الخطوط الجوية التابعة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية ما يتم تداوله عن احتراق طائرة كانت متوجهة إلى الكويت.

© REUTERS / Sergei Pivovarov قرب انتهاء التحقيق في تحطم طائرة "فلاي دبي" في روستوف الروسية

دبي — سبوتنيك . ولفتت الشركة في بيان لها نشرته على حسابها في "تويتر"، اليوم السبت 27 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، إلى أن المقطع الفيديو، الذي يشير إلى حريق في جناح الطائرة هو في الحقيقة مجرد إضاءة لجناح الطائرة".

وطالبت إدارة "فلاي دبي" من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل تداول ونشر مثل هذه المعلومات.

وغالبا ما تستخدم خطوط "فلاي دبي"، بحسب المعلومات المنشورة على مواقع متخصصة بالطيران المدني، طائرة بوينغ 737-800 ذات محركين، وكانت الرحلة الأخيرة ليوم السبت، أقلعت عند الساعة 11:15 بتوقيت دبي، في حين أن الطائرة هبطت عند الساعة 11:39 بتوقيت الكويت.