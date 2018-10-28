لماذا شعر سكان الرياض بـ"الرعب" في وقت متأخر من الليل

شهدت العاصمة السعودية الرياض حدثا غريبا تسبب في حالة من الرعب لسكانها المقيمين في المنطقة، لكن الشرطة تدخلت بعدما تم إبلاغها بالأصوات العالية، التي انتشرت في المكان.

دبي — سبوتنيك . وأوقفت شرطة العاصمة السعودية الرياض منظمي حفل الأقنعة والأزياء الغريبة (الهالوين) على خلفية البلاغات.

وذكرت صحيفة "الأنباء" السعودية على موقعها الإلكتروني أن شرطة الرياض تلقت بلاغات عن ضجيج، في ساعات متأخرة من ليلة يوم السبت 27 أكتوبر / تشرين أول.

وأوضحت الشرطة أنها أوقفت منظمي حفل تمت إقامته مقابل مبالغ مالية بدون ترخيص رسمي، إلى جانب إزعاج السكان.

وأضافت: "ارتكاب بعض المشاركين فيه مخالفات نظامية، وإثارة مخاوف السكان باستخدام أقنعة وأزياء غريبة ومفرقعات".

ويعرف الهالوين بأنه "عيد جميع القديسين أو عيد الفزع"، حيث يرتدي الحاضرون ملابس وأقنعة مخيفة، ويقوم المشاركون في الحفل بالرقص والصراخ، كما تصدح موسيقى صاخبة في المكان.