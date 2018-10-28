وفد معهد الدراسات الأفريقية بموسكو يزور ليبيا ويبحث العلاقات الاقتصادية

بحثت رئيسة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي فوزية الفرجاني، شرقي البلاد، مع وفد معهد الدراسات الأفريقية في روسيا، العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

© AFP 2018 / رئيس مجلس النواب الليبي يستنكر تفجيرات بنغازي

بنغازي — سبوتنيك . ورحبت الفرجاني، خلال اللقاء مساء أمس السبت 27 أكتوبر / تشرين الأول، بعودة الشركات الروسية لاستكمال مشروع محطة وخط السكة الحديدية في مدينة بنغازي.

وقالت الفرجاني في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "وفد معهد الدراسات الإفريقية في موسكو يزور بنغازي ويهتم بالأنشطة الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية"، مشيرة إلى أن زيارة هذا الوفد تأتي بتنسيق مع الأجهزة المختصة الأمنية والعسكرية.

وأضافت رئيسة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في بنغازي: "تم خلال اللقاء توضيح الصورة لواقع الاقتصاد الوطني والتعريف بمجلس أصحاب الأعمال الليبيين وأهدافه"، مضيفة أن اللقاء تطرق للبحث في الأوضاع الاقتصادية وتأثيرات الواقع السياسي والأمني على الاقتصاد الليبي وتحليل الوضع الحالي ودور الإعلام في إيصال الصورة الحقيقية لواقع بنغازي وأغلب مناطق ليبيا الأمنة والمستقرة ما يؤهلها للتعافي الاقتصادي وبناء الأسس العملية للقيام بدراسات في هذه المجالات".

وأوضحت الفرجاني أن اللقاء تناول مناقشة آفاق التعاون بين المؤسستين وترتيب لقاءات مع مجموعة من الخبراء والمهتمين، مشيرة إلى أن الزيارة تهدف لتعزيز الصداقة الليبية الروسية ودعم التعاون الاقتصادي وعودة الشركات الروسية لتنفيذ مشاريعها والمساهمة في إقامة مشاريع استثمارية بالمدينة وما حولها من المدن".

وأثنت رئيسة مجلس الأعمال الليبيين على "قوة العلاقات الليبية مع روسيا"، معربة عن ترحيبها برجال الأعمال الروس والشركات الروسية لاستكمال مشروع محطة وخط السكة الحديد في بنغازي وعن الاستعداد لتذليل كافة الصعوبات أمامهم.

‎وأشارت إلى أن عضو الوفد الروسي قسطنطين، أعرب عن جزيل شكره وتقديره لدور مجلس الأعمال الليبيين في تأهيل الاقتصاد الوطني ودفع حركة الاقتصاد وتنمية علاقات قوية مع روسيا، فضلا عن شكره للمجلس ورئاسته على حفاوة الترحيب والاستقبال.