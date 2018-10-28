السودان... رئيس الأركان المشتركة يلتقي نائب رئيس الأركان الروسي

ألتقى رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول/ كمال عبد المعروف، بمكتبه بنائب رئيس الأركان الروسي، الفريق بحري أيغور فلاديميروفيتش أوسيبوف، الذي يزور السودان.

الخرطوم — سبوتنيك. وحضر اللقاء الفريق الركن عبدالله المطري الفرضي، رئيس أركان القوات البحرية.. والملحقين العسكريين في كل من موسكو والخرطوم. وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها.

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وبحسب الإعلام العسكري بوزارة الدفاع السودانية، أشار رئيس الأركان المشتركة إلى عمق ومتانة العلاقات السودانية الروسية في كافة المجالات في ظل الدعم والرعاية التي تجدها من قيادتي البلدين، البشير وبوتين.

مؤكدا حرص السودان علي الدفع بها إلي الأمام بما يضمن رعاية المصالح المشتركة للبلدين. وفي رسالة شفهية عبر نائب رئيس الأركان، قدم عبد المعروف، الدعوة لنظيره الروسي لزيارة البلاد في القريب العاجل.

من جانبه عبر نائب رئيس الأركان الروسي، الفريق بحري أيغور فلاديميروفيتش أوسيبوف، عن شكره وامتنانه لهذه الزيارة التي أتاحت له التعرف على مجالات التعاون المشترك بين البلدين مؤكدا الحرص علي تطويرها والخروج بها آلي آفاق أرحب.