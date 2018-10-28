اليمن... مقتل 3 جنود برصاص مجهولين في عدن

اغتال مسلحون، اليوم الأحد، ثلاثة جنود يمنيين في محافظة عدن جنوبي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة أطلقوا النار على ثلاثة جنود من قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، أثناء مرورهم بسيارتهم في منطقة الممدارة شرق مديرية الشيخ عثمان، ما أسفر عن مقتلهم".

© REUTERS / Naif Rahma "كثير من الاغتيالات والتفجيرات"... لماذا وجه ضابط يمني رسالة إلى التحالف

وأضاف المصدر أن: "المسلحين لاذوا بالفرار عقب ارتكاب جريمتهم".

وتأتي الجريمة كأحدث حلقة في سلسلة اغتيالات طالت شخصيات سياسية ورجال دين وقيادات أمنية في عدن، أبرزها إمام مسجد الرحمة، الشيخ عارف الصبيحي، الذي اغتيل بمديرية المنصورة في 24 كانون الثاني/يناير الماضي، والعقيد هادي راشد صالح، نائب مدير أمن بير فضل، الذي لقي مصرعه في 11 شباط/فبراير الماضي برصاص مسلحين في مديرية المنصورة بعد نحو أسبوع من اغتيال العقيد فهمي الحكمي الضابط في البحث الجنائي.

وتقود السعودية والإمارات تحالفا عربيا منذ 2015 لدعم قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله".