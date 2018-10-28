السعودية تحذر المواطنين من تناول منتج مصري

أصدرت السلطات السعودية، اليوم الأحد، تحذيرا للمواطنين من استهلاك أو شراء أحد المنتجات الواردة من مصر، وذلك لاحتوائه على نوع من المبيدات بنسبة تتجاوز الحد الأقصى.

وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية إنها تحذر من شراء أو استهلاك منتج "زيتون كالاماتا" للعلامة التجارية "جفان" المنتج في جمهورية مصر العربية، وذلك لاحتوائه على مبيد بروفينوفوس (PROFENOFOS) بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها من بقايا المبيدات في المواصفات المعتمدة.

#الغذاء_والدواء تحذّر من استهلاك منتج زيتون كالاماتا للعلامة التجارية "جفان" بسبب احتوائه على مبيد (PROFENOFOS) بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المسموح به.https://t.co/myshDlaqQb pic.twitter.com/lF8dJ1JMcA — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) October 28, 2018

​وأوضحت الهيئة أن هذا المنتج الذي تزن عبوته 15 كيلو غراما يحمل رقم الباركود (6224502154120)، وتاريخ إنتاجه 1/4/2018م، وتاريخ انتهائه 1/4/2019م.

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاكه والتخلص مما لديهم منه فورا حفاظا على صحتهم.

وأشارت الهيئة إلى أنها تواصل جهودها لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق من هذا المنتج.