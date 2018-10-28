حزب جزائري معارض يجمد أنشطته في البرلمان

وبحسب صحيفة "الخبر". جاء هذا القرار، عقب اجتماع نواب المجموعة البرلمانية للأفافاس، على هامش الندوة الوطنية للمنتخبين، المنعقدة في زرالدة أيام 26،25 و27 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعد استشارة القيادة الوطنية للحزب، لمناقشة الأوضاع السائدة داخل المجلس الشعبي الوطني.
وأضاف البيان الذي تلاه رئيس المجموعة البرلمانية، صادق سليماني، أن الأفافاس مع سلطة الأمر الواقع لمؤسساتها الفاقدة للشرعية، كما أن المجلس الشعبي الوطني بأغلبيته المزيفة مطعون في شرعيته، بما في ذلك رئاسة المجلس.
ونددت المجموعة البرلمانية للأفافاس بما أسمته استحواذ السلطة التنفيذية على الهيئة التشريعية، التي اختزلتها بأحزاب المولاة، حسب ذات البيان.
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