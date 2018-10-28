العراق يناقش في الإمارات حماية السلاحف البحرية

يناقش العراق في أحد المؤتمرات المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد، مسودة قرار خاصة بحماية السلاحف البحرية.

ويمثل العراق في هذا المؤتمر وزارة الموارد المائية، بحضورها مؤتمر "رامسار" بحسب ما ذكره "السومرية نيوز".

وقالت الوزارة في بيان لها: حضر الوفد العراقي الجلسة العامة للمؤتمر بوجود كافة الأطراف المتعاقدة في رامسار حيث تمت مناقشة مسودة القرار الخاصة بحماية السلاحف البحرية.

كما تم أيضا مناقشة مسودة القرار الخاصة باللغات الإضافية التي يمكن إضافتها كلغة رسمية للاتفاقية ومنها اللغة العربية.

وتعتبر اتفاقية "رامسار" كمعاهدة دولية للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة من أجل وقف الزيادة التدريجية لفقدان الأراضي الرطبة في الحاضر والمستقبل وتدارك المهام الإيكولوجية الأساسية للأراضي الرطبة وتنمية دورها الاقتصادي، الثقافي، العلمي وقيمتها الترفيهية. وتحمل الإتفاقية اسم مدينة رامسار في إيران.

وقد شارك العراق ممثلا بمركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة العراقية بأعمال مؤتمر الأطراف المتعاقدة الثالث عشر لاتفاقية رامسار cop13 المنعقد في دولة الإمارات.

وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الأمانة العامة لاتفاقية رامسار، تولت الإمارات تنظيم واستضافة المؤتمر للفترة من 21 إلى 30 شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري في إمارة دبي بالتعاون بين الوزارة وبلدية دبي بمشاركة 1200 من ممثلي الدول الأطراف البالغ عددها 168 دولة، إضافة إلى المنظمات الدولية والخبراء المهتمين بالأراضي الرطبة وقضاياها.