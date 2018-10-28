فرنسا تدرب أمن أبوظبي على "العمليات الخاصة"

قالت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الأحد، إن شرطة أبوظبي التقت وفد الشرطة الفرنسية، المنوط بتدريب وتمرين القوات الإماراتية على العمليات الخاصة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، التقى اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي في مكتبه وفدا من الشرطة الوطنية الفرنسية من مختلف الوحدات المتخصصة.



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وكانت إدارة الأزمات والكوارث في قطاع العمليات المركزية بأبوظبي وبالتنسيق مع إدارة التدريب في قطاع الموارد البشرية نفذت التمرين المشترك مع الشرطة الفرنسية بمشاركة الوحدات التخصصية في القطاعات الشرطية والأمنية في شرطة أبوظبي، وأظهر المشاركون كفاءة عالية ومتميزة في تحقيق أهدافه بنجاح.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التنسيق والتعاون بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي و الشرطة الوطنية الفرنسية وتبادل الخبرات الشرطية والتعرف على أفضل الممارسات الدولية في المجالات الأمنية والشرطية.

ويأتي التمرين تماشيا مع استراتيجية شرطة أبوظبي ووفق الخطة المرسومة له بهدف إكساب المشاركين خبرات جديدة وتعزيز وتطوير العمل المشترك في التعامل مع الطوارئ والأزمات الأمنية ومنظومة القيادة والسيطرة بقطاعات القيادة والارتقاء بكفاءتها وقدراتها وإمكانياتها.