رسالة من الملك سلمان وولي العهد إلى الرئيس أردوغان

أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، اليوم الأحد، رسالة إلى الرئيس دولة تركيا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، بعث العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

القيادة تهنئ رئيس جمهورية تركيا بذكرى يوم الجمهورية pic.twitter.com/CU8LWQtOEM — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ٢٨ أكتوبر ٢٠١٨

كما أرسل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، برقية تهنئة أيضا للرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لللرئيس أردوغان، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا ومزيد من التقدم والازدهار.