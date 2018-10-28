5 قتلى مدنيين في قصف "التحالف الدولي" على ريف دير الزور الشرقي

يواصل طيران "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة قتل المدنيين وذلك بقصفه مجددا قرية السوسة في ناحية البوكمال بريف دير الزور الشرقي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت "سانا" : "يواصل طيران (التحالف الدولي) بقيادة الولايات المتحدة قتله المدنيين وذلك بقصفه مجددا قرية السوسة في ناحية البوكمال بريف دير الزور الشرقي، بحجة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين بينهم طفلان."

وذكرت مصادر أهلية لمراسل "سانا" أن طائرات تابعة لـ"التحالف الدولي" شنت غارة على قرية السوسة نحو 140 كم جنوب شرق مدينة دير الزور ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين بينهم طفلان وأبوهما وأمهما وشخص خامس من سكان القرية.

وبينت المصادر أن الضحايا هم رجب الحسن وزوجته وطفلاه وزيدان الصلبي في حين وقعت أضرار كبيرة في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وذكرت "سانا" وقوع قتلى وجرحى بين المدنيين وحدثت أضرار مادية كبيرة بالمنازل والممتلكات في الـ24 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري نتيجة غارات طائرات "التحالف الدولي" وقصف مجموعات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قرية السوسة.

وبحسب "سانا"، تزعم واشنطن التي شكلت "التحالف الدولي" من خارج الشرعية الدولية ومن دون موافقة مجلس الأمن منذ آب/ أغسطس 2014 بأنها تحارب الإرهاب الدولي في سوريا في حين تؤكد الوقائع أنها تعتدي على البنية التحتية لتدميرها وترتكب المجازر بحق المدنيين.