وزير إسرائيلي يحضر مؤتمرا دوليا في الإمارات

يشارك وزير الاتصالات الإسرائيلي، أيوب قرا، في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2018، الذي يبدأ أعماله بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، غدا الاثنين، بدعوة من الاتحاد الدولي للاتصالات.

القدس- سبوتنيك وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأحد، بأن "وزير الاتصالات أيوب قرا، يشارك غدا الاثنين في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتصالات، والمنعقد خلال الفترة من 29 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني في مركز دبي التجاري العالمي".

© AP Photo / Mahmoud Illean وزير إسرائيلي يفجر مفاجأة... هذا ما سيحدث في 4 دول عربية

وأضافت الهيئة أن "الوزير قرا تلقى دعوة رسمية من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة".

ويعتبر المؤتمر من أهم مؤتمرات "الاتحاد الدولي للاتصالات"، حيث يتم فيه اعتماد السياسات العامة والاستراتيجيات لقطاع الاتصالات والمعلومات حول العالم، وذلك بمشاركة معظم دول العالم الأعضاء بالأمم المتحدة، والشركات العالمية الكبرى والقطاعات الأكاديمية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.

والاتحاد الدولي للاتصالات، وكالة متخصصة في تقنية المعلومات والاتصالات تابعة للأمم المتحدة، وهو الذي يقوم بتحديد طيف موجات الراديو ومدارات الأقمار الصناعية، وتطوير المقاييس الفنية التي تضمن التداخل السلس بين الشبكات والتقنيات، وتسعى لتحسين إيصال تقنيات المعلومات والاتصالات إلى المجتمعات الفقيرة في جميع أنحاء العالم.