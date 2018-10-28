المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يبدأ اجتماعات تستمر يومين

بدأ المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ثاني أعلى هيئة تشريعية فلسطينية، اليوم الأحد اجتماعاته في مقر الرئاسة برام الله وعلى جدول أعماله مناقشة العلاقة مع الإدارة الأمريكية وإسرائيل والمصالحة الفلسطينية.

ويعقد المجلس المركزي اجتماعاته المقرر أن تستمر يومين في ظل مقاطعة الجبهتين الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين وحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقالت حركة حماس في بيان أنها "تؤكد على عدم شرعية جلسة المجلس المركزي الانفصالي وترفض كل ما يصدر عنه من قرارات ضارة بالشعب الفلسطيني"، وفقا لرويترز.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس محمود عباس كلمة في الجلسة المسائية للاجتماع.

وفي آخر اجتماع له في رام الله قبل أشهر أحال المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يمثل الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم ويعتبر أعلى هيئة تشريعية فلسطينية، كافة صلاحياته إلى المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.