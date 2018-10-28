100 درهم إماراتي "ضد التزوير"

ووفقا لصحيفة الرؤية الإماراتية، تتضمن الورقة النقدية الجديدة عناصر أمنية معززة ضد التزوير، وهي صورة ثلاثية الأبعاد متغيرة الألوان، تتحول من الأخضر إلى الأزرق عند إمالتها وكذا عرض قيمة الفئة في الزاوية السفلية اليسرى.

— Dangote News (@dangotenews) 28 октября 2018 г.

وأوضحت أن التصميم العام لورقة 100 درهم لم يتغير بشكل كبير، إذ استمر وجه واحد في عرض صورة لأقدم مبنى في دبي، وهو حصن الفهيدي، ويعرض الوجه الآخر صورة لأول برج في المدينة، وهو مركز التجارة العالمي.

وأضافت أن التصميم العام والمواصفات الأخرى للورقة النقدية لا تزال هي نفسها في الأوراق النقدية المتداولة، وسيتم طرح الفئة الجديدة جنبا إلى جنب مع الأوراق النقدية فئة 100 درهم المتداولة حاليا.