نواب أردنيون يوقعون مذكرة لحجب الثقة عن وزراء بسبب فاجعة البحر الميت (فيديو)

أكدت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأحد، أن عددا نواب البرلمان الأردني وقعوا على مذكرة لحجب الثقة عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب، بسبب اتهامهما بالتقصير بفاجعة البحر الميت.

وبحسب صحيفة الغد الأردنية، جاء ذلك عقب اجتماع نيابي حكومي شهد "فوضى وملاسنات واتهامات بالتقصير للحكومة جراء الحادثة".

وأعلن الأردن، الجمعة الماضية، تنكيس علم السارية في الديوان الملكي، حدادا على أرواح الطلبة والمواطنين الذين ماتوا جراء كارثة السيول التي ضربت منطقة البحر الميت.

فيديو: نواب يجمعون تواقيع على مذكرة لحجب الثقة عن وزيري التربية والسياحية بسبب اتهامهما بالتقصير في فاجعة #البحر_الميت#الغد #الأردن pic.twitter.com/lqlwPRGPcI — جريدة الغد (@AlghadNews) ٢٨ أكتوبر ٢٠١٨

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت في وقت سابق، أن السيول التي ضربت منطقة الأغوار الجنوبية في البحر الميت أسفرت عن 18 قتيلا معظمهم من الأطفال و34 جريحا فضلا عن مفقودين، ورقم الضحايا مرشح للارتفاع.

وقال الدفاع المدني الأردني إن السيول جرفت رحلة مدرسية في المنطقة ما أسفر عن مصرع أطفال وفقد العشرات.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، عن تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي للديوان الملكي، اعتبارا من صباح الجمعة ولمدة 3 أيام، حدادا على أرواح الطلبة والمواطنين الذين قضوا في الحادث الأليم بمنطقة البحر الميت بعد أن داهمتهم السيول.