المركزي الفلسطيني يعيد التأكيد على قرارات المجلس الوطني لبدء بتنفيذها

رام الله، سبوتنيك. وأكد أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني، محمد صبيح، لوكالة "سبوتنيك"، أن نصاب المجلس المركزي قد اكتمل، رغم عدم حضور عدد من الفصائل الفلسطينية.
نصاب قانوني
وأضاف أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني: "سيعيد المجلس المركزي التأكيد على قرارات المجلس الوطني الذي يعد أعلى سلطة فلسطينية، والبرلمان الجامع للشعب الفلسطيني عبر التأكيد على رفض أي دور أمريكي منفرد في الإشراف على أية عملية سلام بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، بعد أن انحازت لإسرائيل، وأعلنت القدس عاصمة لها، ونقلت مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس، لطالما لم تتراجع عن خطوتها هذه، فلن يكون هناك أي دور منفرد لها في أي عملية سلام مستقبلية".
حل الدولتين
وتابع صبيح:"أن إسرائيل وبأفعالها على الأرض وقوانينها، أنهت حل الدولتين، ما يستدعي توحيد الجهود، وإنهاء الانقسام، وإتمام المصالحة الفلسطينية لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، في مواجهة الأخطار المحدقة".
وأشار صبيح إلى وجود بند طارئ على طاولة المركزي، يتعلق بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، لكن ذلك يحتاج إلى تصويت أعضاء المجلس المركزي، وليس من اختصاص رئاسة المجلس، عبر تقديم أي عضو طلب بذلك ليجري مناقشته، والتصويت عليه.
وكان المجلس الوطني قد اتخذ قبل عدة أشهر قرارات تتعلق بتجميد الاعتراف بإسرائيل، إلى حين اعتراف الأخيرة بالدولة الفلسطينية، ووقف التنسيق الأمني والتحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل، وقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيؤكد المجلس المركزي، اليوم، على قرارات المجلس الوطني، وسيطالب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالبدء بتنفيذ القرارات، ووضع الخطط المستقبلية.
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