تسجيل
19:56 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    العاصمة السعودية الرياض

    تطبيق"ماطر" الإلكتروني يحد من الخسائر البشرية و المادية في السعودية

    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    دعى الدفاع المدني السعودي المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحذر واتباع تعليمات الدفاع المدني، في ظل هطول أمطار غزيرة في غالب المناطق السعودية.

    نتيجة هطول أمطار غزيرة في غالب المناطق السعودية، تؤدي إلى جريان الأودية، وحدوث تجمعات مائية بدءا من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل، والابتعاد عن تجمعات المياه ومجاري السيول وبطون الأودية، وأعمدة الإنارة والتيارات الكهربائية وأعمال الصيانة على الأسطح.

    الرياض - السعودية
    © AP Photo / Nariman El-Mofty
    حقيقة الإعصار "المدمر" الذي يقترب من السعودية

    أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، اليوم الأحد 28 أكتوبر/تشرين الأول 2018، نظام "ماطر" لدعم اتخاذ القرار الصحيح، والتخطيط المبكر في توقع الأمطار والسيول في جميع مناطق المملكة وعلى مستوى 17 أمانة و 268 بلدية، وذلك عن طريق اعتماد التكنولوجيا الفريدة في التنبؤات الجوية ذات الدقة العالية وفي الوقت المناسب وهو نظام يخدم المجتمع والبلديات لتوجيه معداتهم للمناطق التي يكون فيها تجمعات مياه في الوقت المحدد.

    وأوضحت وزارة البلدية السعودية أن نظام ماطر يتميز بلوحة تحكم تظهر توقعات مجملة لأخطار السيول خلال 5 أيام قادمة ملونة بحسب درجة الخطر، ففي حال وجود أخطار تكون باللون الأصفر أو الأحمر، حيث يتوفر خاصية التوقعات "الساعة بساعة" التفصيلية لذات المنطقة في ذات الوقت، كما يتميز النظام بتوقعات الطقس ساعة بساعة لخمس أيام قادمة ملونة بثلاث ألوان "أخضر ، أصفر، أحمر" وتحتوي على عناصر الطقس المتمثلة في الظواهر الجوية، درجات الحرارة بالدرجة المئوية، اتجاه وسرعة الرياح، معدل غزارة الأمطار في الساعة، الضغط الجوي، كمية السحب والغيوم بالإضافة إلى الرطوبة النسبية.

    ومن مميزات النظام أيضا الحصول على توقعات توضيحية كتابية والتنبيهات "نشرة جوية كتابية"، حيث يقوم فريق العمل في نظام "ماطر" بكتابة توقعات توضيحية بشكل كتابي ولكل من 286 أمانة وبلدية في المملكة بهدف شرح الحالة الجوية.

    إضافة إلى ذلك يتيح نظام ماطر عرض المناطق الحرجة من خلال استعراض خريطة الطقس للسعودية، ويتميز نظام ماطر بعرض صور مباشرة للأقمار الاصطناعية، حيث توفر هذه الخاصية إمكانية الولوج إلى صور مباشرة للأقمار للمملكة، وكذلك يمكن عمل تقريب

    لرؤية المدن والبلديات، كما يوفر بيانات رادار للبروق بحيث يتم توضيح أماكن وكيفية تحرك السحب الرعدية الممطرة ويعمل النظام باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن تشغيله على أجهزة الكمبيوتر، والهواتف الذكية عن طريق تطبيق "ماطر" المتوفر في المتاجر الإلكترونية حصرا للمختصين من القطاع البلدي.

    مراسم الحج، الكعبة، مكة، السعودية، أغسطس/ آب 2018
    © REUTERS / Zohra Bensemra
    الدفاع المدني السعودي ينشر وحدات في مكة ويحذر المواطنين

    كما يتيح نظام "ماطر" خدمة التحدث المباشر مع كادر المتنبئين الجويين، وخبراء النظام على مدار 24 ساعة بحيث يمكن للمختصين من الأمانات والبلديات التواصل عن طريق خدمة التحدث المباشر الموجودة بالنظام "اتصل بنا" أو من خلال تطبيق "الواتس آب".

    وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن معايير التنبيه في نظام "ماطر" تأتي بحسب لون النطاق حيث يعني اللون الأخضر أنه لا توجد خطورة أو توقعات بتشكل السيول، وأن معدل غزارة الأمطار المتوقعة يكون من 0 إلى 5 ملمتر في الساعة، فيما يعني اللون الأصفر احتمالية متوسطة لتشكل السيول وأن معدل غزارة الأمطار من 6 إلى 15 مليمتر في الساعة، بينما يشير اللون الأحمر إلى إحتمالية عالية لتشكل السيول ويجب اتخاذ إجراء، ويكون معدل الأمطار المتوقعة أكثر من 15 مليمتر في الساعة، علما بأنه يمكن معايره معدل غزارة الأمطار حسب الطبيعة الجغرافية لكل أمانة وبلدية.

    من جانبه أثنى الخبير الفلكي، الدكتور عدنان الأحمد، على وزارة البلدية السعودية لإطلاقها نظام ماطر، مبيننا أن تطبيق ماطر يساعد في الحد من الخسائر البشرية والمادية التي يتعرض لها كل عام هواة الخروج للصحراء والأودية الممتلئة من مياه الأمطار قدر المُستطاع.

    ودعا الأحمد خلال حديثه لـ"سبوتنيك" المواطنين والمقيمين الحرص على استخدام البرنامج لأهميته في مثل هذه الأيام الماطرة التي تشهدها السعودية في مختلف مناطقها، مبيننا أن نظام "ماطر" مرتبط مباشرة بمحطات جوية، ويتلقى مؤشرات من الأقمار الاصطناعية،

    ومحطات الرصد الجوي الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال منصة سحابية لإحدى الشركات المتخصصة، تعطي معلومات دقيقة عالية.

    انظر أيضا:

    الدفاع المدني السعودي ينشر وحدات في مكة ويحذر المواطنين
    الكلمات الدلالية:
    الدفاع المدني السعودي, المطر, كارثة, فيضانات, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتيات يؤدين الرقصة التقليدية على شاطئ مدينة بانيوانجي، إندونيسيا 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    من سيلفي مع ولي العهد السعودي إلى "أسبوع الأزياء العربية" في موسكو - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الهجمات الأخيرة للطائرات المسيرة على قاعدة حميميم في سوريا كانت تحت مراقبة وتحكم القوات الجوية الأمريكية
    "إله البحر" يندم على تورطه مع الروس
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك