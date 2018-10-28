تطبيق"ماطر" الإلكتروني يحد من الخسائر البشرية و المادية في السعودية

دعى الدفاع المدني السعودي المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحذر واتباع تعليمات الدفاع المدني، في ظل هطول أمطار غزيرة في غالب المناطق السعودية.

نتيجة هطول أمطار غزيرة في غالب المناطق السعودية، تؤدي إلى جريان الأودية، وحدوث تجمعات مائية بدءا من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل، والابتعاد عن تجمعات المياه ومجاري السيول وبطون الأودية، وأعمدة الإنارة والتيارات الكهربائية وأعمال الصيانة على الأسطح.

© AP Photo / Nariman El-Mofty حقيقة الإعصار "المدمر" الذي يقترب من السعودية

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، اليوم الأحد 28 أكتوبر/تشرين الأول 2018، نظام "ماطر" لدعم اتخاذ القرار الصحيح، والتخطيط المبكر في توقع الأمطار والسيول في جميع مناطق المملكة وعلى مستوى 17 أمانة و 268 بلدية، وذلك عن طريق اعتماد التكنولوجيا الفريدة في التنبؤات الجوية ذات الدقة العالية وفي الوقت المناسب وهو نظام يخدم المجتمع والبلديات لتوجيه معداتهم للمناطق التي يكون فيها تجمعات مياه في الوقت المحدد.

وأوضحت وزارة البلدية السعودية أن نظام ماطر يتميز بلوحة تحكم تظهر توقعات مجملة لأخطار السيول خلال 5 أيام قادمة ملونة بحسب درجة الخطر، ففي حال وجود أخطار تكون باللون الأصفر أو الأحمر، حيث يتوفر خاصية التوقعات "الساعة بساعة" التفصيلية لذات المنطقة في ذات الوقت، كما يتميز النظام بتوقعات الطقس ساعة بساعة لخمس أيام قادمة ملونة بثلاث ألوان "أخضر ، أصفر، أحمر" وتحتوي على عناصر الطقس المتمثلة في الظواهر الجوية، درجات الحرارة بالدرجة المئوية، اتجاه وسرعة الرياح، معدل غزارة الأمطار في الساعة، الضغط الجوي، كمية السحب والغيوم بالإضافة إلى الرطوبة النسبية.

ومن مميزات النظام أيضا الحصول على توقعات توضيحية كتابية والتنبيهات "نشرة جوية كتابية"، حيث يقوم فريق العمل في نظام "ماطر" بكتابة توقعات توضيحية بشكل كتابي ولكل من 286 أمانة وبلدية في المملكة بهدف شرح الحالة الجوية.

إضافة إلى ذلك يتيح نظام ماطر عرض المناطق الحرجة من خلال استعراض خريطة الطقس للسعودية، ويتميز نظام ماطر بعرض صور مباشرة للأقمار الاصطناعية، حيث توفر هذه الخاصية إمكانية الولوج إلى صور مباشرة للأقمار للمملكة، وكذلك يمكن عمل تقريب

لرؤية المدن والبلديات، كما يوفر بيانات رادار للبروق بحيث يتم توضيح أماكن وكيفية تحرك السحب الرعدية الممطرة ويعمل النظام باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن تشغيله على أجهزة الكمبيوتر، والهواتف الذكية عن طريق تطبيق "ماطر" المتوفر في المتاجر الإلكترونية حصرا للمختصين من القطاع البلدي.

© REUTERS / Zohra Bensemra الدفاع المدني السعودي ينشر وحدات في مكة ويحذر المواطنين

كما يتيح نظام "ماطر" خدمة التحدث المباشر مع كادر المتنبئين الجويين، وخبراء النظام على مدار 24 ساعة بحيث يمكن للمختصين من الأمانات والبلديات التواصل عن طريق خدمة التحدث المباشر الموجودة بالنظام "اتصل بنا" أو من خلال تطبيق "الواتس آب".

وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن معايير التنبيه في نظام "ماطر" تأتي بحسب لون النطاق حيث يعني اللون الأخضر أنه لا توجد خطورة أو توقعات بتشكل السيول، وأن معدل غزارة الأمطار المتوقعة يكون من 0 إلى 5 ملمتر في الساعة، فيما يعني اللون الأصفر احتمالية متوسطة لتشكل السيول وأن معدل غزارة الأمطار من 6 إلى 15 مليمتر في الساعة، بينما يشير اللون الأحمر إلى إحتمالية عالية لتشكل السيول ويجب اتخاذ إجراء، ويكون معدل الأمطار المتوقعة أكثر من 15 مليمتر في الساعة، علما بأنه يمكن معايره معدل غزارة الأمطار حسب الطبيعة الجغرافية لكل أمانة وبلدية.

من جانبه أثنى الخبير الفلكي، الدكتور عدنان الأحمد، على وزارة البلدية السعودية لإطلاقها نظام ماطر، مبيننا أن تطبيق ماطر يساعد في الحد من الخسائر البشرية والمادية التي يتعرض لها كل عام هواة الخروج للصحراء والأودية الممتلئة من مياه الأمطار قدر المُستطاع.

ودعا الأحمد خلال حديثه لـ"سبوتنيك" المواطنين والمقيمين الحرص على استخدام البرنامج لأهميته في مثل هذه الأيام الماطرة التي تشهدها السعودية في مختلف مناطقها، مبيننا أن نظام "ماطر" مرتبط مباشرة بمحطات جوية، ويتلقى مؤشرات من الأقمار الاصطناعية،

ومحطات الرصد الجوي الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال منصة سحابية لإحدى الشركات المتخصصة، تعطي معلومات دقيقة عالية.