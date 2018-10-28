اعتقال عناصر "حسبة وشرعية" "داعش" في شمال العراق

يستمر عناصر فلول "داعش" الإرهابي في العراق بالتساقط بشكل شبه يومي في أيدي أجهزة الدولة العراقية.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد 28 أكتوبر/ تشرين الأول، اعتقال مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، كانت تعمل في ما يسمى "بالحسبة" و"الشرعية"، في مركز نينوى، شمالي بغداد.

وصرح الناطق الرسمي باسم الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، اليوم، أن مديرية الدوريات والنجدة التابعة لقيادة شرطة نينوى، وبناءا على معلومات دقيقة، وتعاون المواطنين تلقي القبض على ثلاثة عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية.

© AFP 2018 / Bulent Kilic عصابة متخصصة بـ"القتل النوعي" في كركوك

وأوضح معن، أن العناصر، من المطلوبين بقضايا تحقيقية وصادر بحقهم مذكرات قبض بقضايا إرهابية.

وأكمل معن، أن أحد العناصر الإرهابية، كان يعمل في ما يسمى بـ"الحسبة"، والثاني كان يعمل في ما يسمى "شرعية" "داعش".

ونوه الناطق باسم الداخلية العراقية، بأن العناصر الثلاثة تم القبض عليهم في مناطق أحياء "الزهراء، والانتصار، في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.

يذكر أن العراق أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.