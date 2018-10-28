خاص لـ"سبوتنيك"..إحصائية بالوافدين من إيران والخارج إلى العراق لإحياء طقوس دينية

استقبل العراق، حتى الآن، نحو أربعة ملايين زائر أجنبي وعربي، بينهم أغلبية من الإيرانيين، انتقلوا إلى محافظة كربلاء ذات الطابع القدسي، لإتمام مراسم طقوس دينية سنوية تختم خلال اليومين المقبلين.

وكشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كربلاء، وسط العراق، لـ"سبوتنيك"، حصيلة بأعداد الزائرين الأجانب ومن الدول العربية، والمجاورة، الذين توافدوا إلى المحافظة منذ أيام بأعداد متزايدة إلى هذه اللحظة.

© AFP 2018 / ارتفاع أعداد الوافدين من الخارج إلى العراق لإحياء مراسم دينية

وأعلن رئيس اللجنة، عقيل المسعودي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأحد، 28 أكتوبر/تشرين الأول، أن عدد الزائرين الإيرانيين الذين توافدوا إلى كربلاء، بلغ مليون و700 ألف زائر.

وأضاف المسعودي، أن الزائرين الإيرانيين، مستمرين بالتوافد إلى المحافظة.

وأفاد المسعودي، بإن أعداد الوفود الأجنبية، والدول العربية، إلى كربلاء، وصلت إلى مليون و500 ألف زائر.

وأكمل، وفي المساء، دخلت للمحافظة، ثلاثة وفود أجنبية ضخمة، من فرنسا، وأذربيجان، وتركيا، بأعداد لم تتوفر إحصائيتها حتى الآن.

أما الزائرين المحليين العراقيين، ذكر المسعودي، أن أعدادهم كبيرة، ومازال عدهم مستمر من قبل العتبة الحسينية التي ستعلن عن الإحصائيات الكاملة بعد انتهاء مراسم الزيارة الأربعينية خلال اليومين المقبلين.

واختتم رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كربلاء، منوها إلى أن الوفود الأجنبية، والعراقيين من مختلف المحافظات، مازالت تدخل المحافظة بأعداد كبيرة جدا.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، قد أعلنت الجمعة الماضي، 26 أكتوبر، ارتفاع أعداد الوافدين من الخارج إلى العراق، لإحياء مراسم دينية سنوية تقام في محافظة كربلاء وسط البلاد بمشاركة الملايين.

وأفادت الهيئة، لـ"سبوتنيك"، في العراق، بأن المنافذ الحدودية العراقية، سجلت دخول أكثر من مليون و361 ألف زائر، أكثرهم إيرانيين الجنسية، حتى الآن من الحادي عشر من الشهر الجاري، للانتقال إلى كربلاء حيث تقام مراسم الزيارة.

وبثت الهيئة بيانا أعلنت فيه، قائلة:

إن عدد الإجمالي للزائرين الوافدين من خارج العراق للمشاركة بالزيارة الأربعينية عبر المنافذ البرية والجوية، بلغ من تاريخ 11 أكتوبر ولغاية يوم أمس الخميس، ما يقارب أكثر من "مليون وثلاثمائة وإحدى وستون ألف زائر".