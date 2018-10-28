اليمن: المبعوث الأممي يناقش مع المجلس الانتقالي الجنوبي استئناف المشاورات

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، في العاصمة الأردنية عمَان، الوفد التفاوضي للمجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة ناصر الخبجي.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الانتقالي الجنوبي عبر موقعه إن "اللقاء ناقش جهود المبعوث الأممي لاستئناف المشاورات بين الأطراف اليمنية، وتطرق إلى التطورات على الساحة الجنوبية".

© AP Photo / Nariman El-Mofty اليمن... مقتل 3 جنود برصاص مجهولين في عدن

يذكر أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، كان قد أعلن، يوم الخميس الماضي، أنه يخطط لعقد جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف اليمنية، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد أن فشلت جهود الأمم المتحدة، في إطلاق مشاورات بين الأطراف اليمنية في جنيف، بعد تعثر وصول وفد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في الموعد المقرر لهذه المشاورات في 6 سبتمبر/أيلول الماضي.

واتهم الحوثيون، التحالف بقيادة السعودية، بوضع العراقيل لمنع وصولهم لجنيف، الأمر الذي نفاه الوفد الحكومي معتبرا أن الحوثيين اختلقوا الأعذار لعدم المجيء وإفشال الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن.

إلى ذلك واصل المبعوث الدولي جهوده لإطلاق جولة مشاورات جديدة، تجمع الأطراف اليمنية، في زيارات متعددة قادته إلى صنعاء والرياض ومسقط، التقى خلالها مسؤولين يمنيين من كافة الأطراف.