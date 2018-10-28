انتشال 3 جثث شرق خان يونس بعد القصف الإسرائيلي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها انتشلت 3 جثث عقب القصف الإسرائيلي، الذي استهدف مجموعة من الشبان على حدود قطاع غزة.

© AP Photo / Adel Hana مقتل فلسطيني في قصف إسرائيلي على قطاع غزة والمقاومة تتوعد بالرد

ونقلت وكالة " معا " الفلسطينية عن طواقم الهلال الأحمر، قولهم مساء اليوم الأحد 28 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، إنها تمكنت من انتشال جثامين 3 فلسطينيين شرق مدينة خان يونس

ولفتت الوكالة إلى أن شهود عيان ذكروا أن طائرة أطلقت صاروخا واحدا قرب مجموعة من الشباب، مضيفة: "وصلت عدة سيارات إسعاف للمكان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مجموعة من ثلاثة فلسطينيين قال إنهم كانوا يحاولون زرع عبوة ناسفة قرب السياج الأمني.