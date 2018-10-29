السلطات الليبية تدعو للتدخل العاجل لإنقاذ بلدة الفقهاء من هجوم "داعش"

طرابلس — سبوتنيك. وقال المجلس البلدي الجفرة في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "عناصر من تنظيم داعش هاجموا على منطقة الفقهاء قبل ساعتين من الآن وخطف عدد كبير من شباب المنطقة واقتحام مركز الشرطة وخطف عدد منه".
وأضاف البيان أن "رئيس الفرع البلدي الفقهاء يؤكد بأن الوضع مأساوي جداً وتم اختطاف ابنه وعدد من شباب المنطقة".
يشار أن بلدة الفقهاء تقع في منطقة نائية جنوبي منطقة الجفرة وهي إحدى المناطق الخمسة المكونة للمنطقة قرب جبال الهروج على الطريق المؤدي نحو الجنوب الغربي إلى منطقة براك ومدينة سبها.
ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع واحد من إلقاء الجيش الليبي القبض على أحد القيادات الليبية البارزة في التنظيم ويدعى جمعة القرقعي، بالقرب من نفس المنطقة.
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