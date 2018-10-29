السلطات الليبية تدعو للتدخل العاجل لإنقاذ بلدة الفقهاء من هجوم "داعش"

أكد المجلس البلدي في مدينة الجفرة الليبية جنوب البلاد، اليوم الاثنين، أن بلدة الفقهاء التابعة لمنطقة الجفرة جنوبي البلاد تعرضت لهجوم مسلح من قبل تنظيم داعش الإرهابي، مشيرة إلى أن الوضع مأساوي جدا بمنطقة الفقهاء.

طرابلس — سبوتنيك. وقال المجلس البلدي الجفرة في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "عناصر من تنظيم داعش هاجموا على منطقة الفقهاء قبل ساعتين من الآن وخطف عدد كبير من شباب المنطقة واقتحام مركز الشرطة وخطف عدد منه".

© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori "داعش" تهاجم بلدة الفقهاء جنوب ليبيا

وأشار المجلس البلدي الجفرة في بيان صحفي عبر صفحته الرسمية إلى أن "رئيس الفرع البلدي الفقهاء أكد بأن الوضع في المنطقة كارثي واشتباكات قوية الآن"، مشيرة إلى أن "رئيس الفرع يناشد الجميع بالتدخل العاجل لإنقاص منطقة الفقهاء من الهجوم الغادر للدواعش".

وأضاف البيان أن "رئيس الفرع البلدي الفقهاء يؤكد بأن الوضع مأساوي جداً وتم اختطاف ابنه وعدد من شباب المنطقة".

يشار أن بلدة الفقهاء تقع في منطقة نائية جنوبي منطقة الجفرة وهي إحدى المناطق الخمسة المكونة للمنطقة قرب جبال الهروج على الطريق المؤدي نحو الجنوب الغربي إلى منطقة براك ومدينة سبها.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع واحد من إلقاء الجيش الليبي القبض على أحد القيادات الليبية البارزة في التنظيم ويدعى جمعة القرقعي، بالقرب من نفس المنطقة.