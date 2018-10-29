الحكومة اليمنية تعتزم العودة إلى عدن للاستقرار فيها

القاهرة — سبوتنيك. حيث ستصل إلى محافظة عدن جنوب اليمن، يوم الثلاثاء، للاستقرار فيها وممارسة مهامها منها بصورة دائمة.

© AP Photo / Anjum Naveed عمران خان يفاجئ السعودية بتصريحات جديدة عن حرب اليمن

وأفادت مصادر حكومية، لوكالة "سبوتنيك"، أن عودة الحكومة تأتي بعد اتفاقها مع قيادة التحالف العربي ، على التنسيق ودعم وتثبيت وجودها في المحافظة التي تتخذها عاصمة مؤقتة لممارسة نشاطها في إدارة المحافظات الخاضعة لها.

وأشارت المصادر إلى حرص رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك على ضرورة تواجد الحكومة في الداخل وأدائها واجباتها في توفير الخدمات قريبة من المواطنين، كي لا تكون منفصلة عن الواقع.

هذا ويتخذ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وحكومته العاصمة السعودية الرياض مقراً مؤقتاً لممارسة المهام عقب سيطرة عقب سيطرة مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في يناير/ كانون الثاني 2015.