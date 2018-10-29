ليبيا... إجراءات جديدة بشأن وسائل الإعلام الأجنبية

أعلنت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبي في العاصمة طرابلس، اليوم الاثنين، عن مباشرتها لتفعيل المكاتب الصحفية الأجنبية المقيمة على الأراضي الليبية.

طرابلس — سبوتنيك. وقالت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية تباشر تفعيل المكاتب الصحفية الأجنبية المقيمة على الأراضي الليبية".

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وأفاد رئيس قسم الشؤون الصحفية و الإعلامية بإدارة الإعلام الخارجي مفتاح بو نعيجة "بأن الإدارة باشرت إجراءات تفعيل المكاتب الإعلامية لوسائل الإعلام الأجنبية وتصحيح أوضاعها وأنه تجري مراجعة الإجراءات المتخذة بما يكفل تنشيط دور المؤسسات الإعلامية الأجنبية وضمان بيئة سليمة لممارسة عملها".

وأكد رئيس قسم الشؤون الصحفية والإعلامية أن "مدير إدارة الإعلام الخارجي أحمد الأربد أوعز إلى كافة الأقسام أن تضطلع بدورها في الدفع بهذه المكاتب لتصبح ذات فاعلية وتساهم في نقل التطورات الحاصلة على الأراضي الليبية بمهنية وموضوعية وتقديم كافة التسهيلات لممارسة عملها". وفقاً للبيان

وأوضحت إدارة الإعلام الخارجي في بيانها بأن "مسؤول التواصل مع الصحفيين العرب والأجانب بالإدارة، أكد على أنهم مقبلون على جملة من المتغيرات الإيجابية وأن الاتجاه نحو الاستقرار ودولة المؤسسات ينبغي أن يترجم في بيئة صحفية تضمن انسياب الأخبار والمعلومات بما يتناسب بما يجري على الأرض"، مؤكداً أن "هذه المكاتب تحتاج إلى وقفة جادة لوضعها في صورة تليق بمؤسساتها العالمية وبما يتوافق مع حضورها الإعلامي وأن هذه السنة ستكتمل المرحلة الأولى من خطة الإعلام الخارجي ليتم استقبال العام القادم 2019 برؤية واستراتيجية متطورة وآليات متجددة لتتوافق مع ما سيتحقق على الأرض من استقرار سياسي ومجتمعي".