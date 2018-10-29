استئناف حركة الملاحة في ميناء الشعيبة الكويتي بعد توقف لثلاثة أيام

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت مؤسسة الموانئ الكويتية، عبر موقعها الإلكتروني: "استئناف حركة الملاحة في ميناء الشعيبة، بعد توقفها مؤقتا، وذلك إثر تحسن حالة الطقس في البلاد".
وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، في السابق، أن البلاد تتأثر بنشاط في الرياح الشمالية الغربية تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة، مثيرة للغبار وتقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر على بعض المناطق، وقد يتجاوز ارتفاع الموج سبعة أقدام.
ويعتبر ميناء الشعيبة من أهم الموانئ الكويتية، ويقع في محافظة الأحمدي، ويبعد نحو 45 كيلومترا عن العاصمة الكويت.
ويحتوي الميناء على أرصفة للبضائع التجارية، وأرصفة مخصصة للحاويات، ورصيف للمنتجات البترولية تديره شركة البترول الوطنية الكويتية.
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