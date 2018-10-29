استئناف حركة الملاحة في ميناء الشعيبة الكويتي بعد توقف لثلاثة أيام

ستؤنفت حركة الملاحة البحرية في ميناء الشعيبة الكويتي، جنوبي البلاد، اليوم الاثنين؛ وذلك بعد توقفها، يوم الجمعة الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت مؤسسة الموانئ الكويتية، عبر موقعها الإلكتروني: "استئناف حركة الملاحة في ميناء الشعيبة، بعد توقفها مؤقتا، وذلك إثر تحسن حالة الطقس في البلاد".



© AP Photo / Hassan Ammar توقف الملاحة البحرية في مرافئ الكويت الثلاث لسوء الأحوال الجوية

وكانت المؤسسة أعلنت، أمس الأول، استئناف حركة الملاحة البحرية في مينائي الشويخ والدوحة، بعد توقفها مؤقتا للأسباب ذاتها.

وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، في السابق، أن البلاد تتأثر بنشاط في الرياح الشمالية الغربية تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة، مثيرة للغبار وتقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر على بعض المناطق، وقد يتجاوز ارتفاع الموج سبعة أقدام.

ويعتبر ميناء الشعيبة من أهم الموانئ الكويتية، ويقع في محافظة الأحمدي، ويبعد نحو 45 كيلومترا عن العاصمة الكويت.

ويحتوي الميناء على أرصفة للبضائع التجارية، وأرصفة مخصصة للحاويات، ورصيف للمنتجات البترولية تديره شركة البترول الوطنية الكويتية.