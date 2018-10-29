انتهاء الاجتماع بين النائب العام السعودي ونظيره التركي على خلفية قضية مقتل خاشقجي

قالت وكالة الأناضول التركية: "إن المدعي العام السعودي، سعود المعجب، غادر القصر العدلي بمدينة إسطنبول عقب اجتماعه بـالنائب العام عرفان فيدان لمدة ساعة و15 دقيقة، على هامش قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية.