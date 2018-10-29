التحالف الدولي ينفذ قصفا جويا في العراق

نفذ طيران التحالف الدولي ضد الإرهاب، اليوم الاثنين 29 أكتوبر/تشرين الأول، ضربات نوعية استهدفت كهوفا لتنظيم "داعش" الإرهابي، غربي العراق.

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، عن تدمير أربعة كهوف من قبل طيران التحالف ضمن قاطع عمليات الجزيرة بمحافظة الأنبار، غربي البلاد.

وأضاف المركز، أن فرق المعالجة الأمنية فجرت أيضا، 4 أوكار، و17 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي، ضمن قاطع العمليات نفسه، خلال تطهير الطريق الاستراتيجي إلى جسر الأخضر.

يذكر أن العراق أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.