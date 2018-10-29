رسالة من أمير قطر والمسؤولين إلى الرئيس أردوغان

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، أرسل الأمير تميم رسالة إلى الرئيس أردوغان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 95 لتأسيس الجمهورية في بلاده.
سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية تركيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. pic.twitter.com/IFotZyouEP— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨
سمو نائب الأمير يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده pic.twitter.com/QV1nB4kbWL— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية تركيا ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. pic.twitter.com/YXtWvhpW3Q— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨
ومن المقرر أن يزور الرئيس رجب طيب أردوغان برفقة وفد يضم كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين ورؤساء أحزاب المعارضة ومسؤولي جهاز القضاء، ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، ويضع عليه إكليلا من الزهور.
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