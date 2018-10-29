رسالة من أمير قطر والمسؤولين إلى الرئيس أردوغان

أرسل مسؤولو دولة قطر وعلى رأسهم، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، أرسل الأمير تميم رسالة إلى الرئيس أردوغان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 95 لتأسيس الجمهورية في بلاده.

سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية تركيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. pic.twitter.com/IFotZyouEP — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨

كما أرسل عبد الله بن حمد بن خليفة، نائب أمير قطر رسالة أيضا إلى الرئيس التركي هنأه فيها باليوم الوطني لتركيا.



سمو نائب الأمير يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده pic.twitter.com/QV1nB4kbWL — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨



وأيضا أرسل رئيس مجلس الوزراء، عبد الله بن ناصر بن خليفة ، برقية تهنئة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية تركيا ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. pic.twitter.com/YXtWvhpW3Q — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨

وتحتفل تركيا، اليوم الاثنين، بالذكرى الـ95 لتأسيس الجمهورية، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 1923، حيث تقام فعاليات مختلفة بهذه المناسبة في كافة أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن يزور الرئيس رجب طيب أردوغان برفقة وفد يضم كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين ورؤساء أحزاب المعارضة ومسؤولي جهاز القضاء، ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، ويضع عليه إكليلا من الزهور.