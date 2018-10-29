لأول مرة... جائزه زاهي حواس لأفضل آثاري ومرمم

وافقت وزارة الآثار المصرية على اعتماد جائزة يقدمها عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس لأفضل آثاري ومرمم (دقيق- ومعماري) من شباب الآثاريين والمرممين العاملين بالوزارة.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الاثنين، سيتم اختيار أفضل آثاري ومرمم من قبل لجنة مصرية دولية مختصة.

ومن المنتظر أن تقيّم اللجنة مجموعة من الأعمال التي شارك بها الآثاري والمرمم في مجالات الحفائر الأثرية أو الترميم، وعليه سيتم اختيار الأفضل ومنحة جائزة عبارة عن مبلغ مالى قدرة 15000 جنيه مصري.

وأضاف وزيري، سوف تسلم الجائزة للفائزين في عيد الآثاريين يناير/كانون الثاني 2019، ويجب أن يكون المتقدم لنيل الجائزة من العاملين بوزارة الآثار ممن قاموا بعمل آثاري في مجالات الحفائر أو الترميم بشكل مميز، و ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام.