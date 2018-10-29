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13:53 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    دار الإفتاء المصرية

    مرصد الإفتاء المصري: "داعش" يعلن أرقاما خيالية لعملياته

    dar-alifta.org
    العالم العربي
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    أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، نتائج مؤشر الإرهاب والجماعات الإرهابية، وهو مؤشر أسبوعي يتتبع العمليات الإرهابية ويرصدها، ويجري تحليلا لها.

    ورصد المؤشر، الأسبوع الماضي، 21 عملية إرهابية في 8 مناطق جغرافية، نفذتها جماعات متطرفة مختلفة، نتج عنها سقوط 101 ما بين قتيل وجريح، الأمر الذي يشير إلى تصاعد وتنامي وتوسع خريطة العمليات الإرهابية خلال فترة الرصد، موضحا أن عدد الجماعات الإرهابية التي نفذت هذه العمليات 10 جماعات.

    عناصر الجيش الوطني الليبي خلال مواجهة إرهابيي تنظيم داعش في بنغازي، ليبيا 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
    © REUTERS / Esam Omran Al-Fetori
    "داعش" تهاجم بلدة الفقهاء جنوب ليبيا
    وأوضح المؤشر أن العمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم "داعش" الإرهابي، هذا الأسبوع، شهدت تراجعا بواقع 4 عمليات، تركزت في مناطق سوريا والعراق، ونيجيريا عبر فرع التنظيم هناك المتمثل في جماعة بوكو حرام، ركز فيها التنظيم على استهداف المدنيين بعدما كان يركز على استهدف القوات الأمنية، ويعود السبب في ذلك لكون المدنيين الحالة الأضعف في الصراع، بالإضافة إلى أن تضييق الخناق على التنظيم جعله يسلط الضوء على محاولة زعزعة استقرار الدول، عبر استهداف المواطنين.

    وقال المرصد في مؤشره، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنه على الرغم من هذا التراجع لدى تنظيم "داعش"، فإن التنظيم —عبر العدد 153 من صحيفة "النبأ" الناطقة باسمه- حاول ادعاء أنه لا يزال يشهد تقدما ويشن عمليات هنا وهناك، زاعما تنفيذه نحو 121 عملية إرهابية، أوقعت نحو 610 ما بين قتيل وجريح.

    وحسب المرصد، فإنه بالتدقيق في تلك المصادر، وجد أن ما نشر على لسان التنظيم عار تماما عن الصحة، بل إن معظم ما نشر من صور للعمليات هي صور قديمة نشرت في الصحيفة ذاتها من قبل، بالإضافة إلى نشر تقارير إخبارية عن عمليات قديمة قام بها التنظيم، في محاولة منه لصرف النظر عما يتعرض له من خسائر وعجزه عن القيام بأعمال جديدة.

    ورصد المؤشر تصاعدا للعمليات الإرهابية التي شهدتها سوريا، بعد أن كانت قد شهدت تراجعا في الأسبوع الماضي، فقد حلت في المرتبة الأولى من  حيث الدول الأكثر تعرضا للإرهاب هذا الأسبوع، واتخذ نمط العمليات الإرهابية فيها تفجير العبوات الناسفة على الأماكن المستهدفة، وقام بالعمليات عدد من الفصائل الإرهابية تمثلت في "جيش الإسلام" و"هيئة تحرير الشام" و"داعش".

    ويشير هذا — حسب تقرير المرصد في مؤشره الأسبوعي — إلى أن التنظيمات المتطرفة في سوريا تحاول العودة مرة أخرى إلى الساحة، خاصة في ظل الترتيبات التي تشهدها البلاد حول محاولة التسوية للأزمة والتطورات الأخيرة التي شهدتها إدلب، وهو ما لا ترغب فيه هذه الجماعات، لأن أي استقرار يتحقق يعني القضاء عليها.

    انفجار انتحاري شرقي أفغانستان
    © REUTERS / OMAR SOBHANI
    خبير بالجماعات الإرهابية: "طالبان" ستفشل في إفساد الانتخابات التشريعية الأفغانية
    وأوضح المؤشر أن العراق جاء في المرتبة الثانية، حيث شهد هذا الأسبوع 4 عمليات إرهابية نفذ تنظيم "داعش" منهما عملية واحدة فقط، بينما العمليات الثلاث الأخرى لم تعلن أي جهة مسئوليتها عنها، مما يشير إلى أن تنظيم "داعش" قد تراجع في العراق.

    وفي الوقت ذاته ربما يشير هذا إلى أن التنظيم قد يعاود الظهور في العراق بصور أخرى وتحت أسماء أخرى، خاصة أن نمط العمليات ضد مجهول لم يكن شائعًا في العراق، ولذلك قد يكون التنظيم هو المسئول عن هذه العمليات ولكنه لا يريد الإعلان عن ذلك كنوع من الخداع.

    وتابع المرصد تطورات الأوضاع في أفغانستان والعمليات التي قامت بها حركة "طالبان" على أثر ما كانت قد أعلنت عنه قبل إجراء الانتخابات البرلمانية بأنها سوف تستهدف المقار الانتخابية والمرشحين الانتخابيين، حيث قامت بتنفيذ 4 عمليات إرهابية استهدفت فيها مدنيين ومقرات تابعة لحلف "الناتو"، في إشارة إلى عودة التنظيم إلى نمط العمليات التقليدية بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية التي شهدتها أفغانستان الأسبوع الماضي.

    كما أن المؤشر رصد تراجعا في عدد العمليات عن الأسابيع الماضية فاستهدف مقار انتخابية ومرشحين انتخابيين في محاولة منه لمنع إجراء هذه الانتخابات وبث الرعب بين الناخبين، حيث احتلت أفغانستان هذا الأسبوع المركز الثاني في عدد العمليات الإرهابية.

    وفي السياق ذاته، أشار المؤشر إلى أن باكستان جاءت في المركز الرابع من حيث عدد العمليات الإرهابية التي وقعت فيها، حيث شهدت 3 عمليات هذا الأسبوع، كما أوضح أن هناك تراجعا في العمليات الإرهابية التي تشهدها القارة الأفريقية على الرغم من أن الجماعات المتطرفة تحاول أن تستغل الصراعات والنزاعات هناك، فلم تشهد أفريقيا هذا الأسبوع إلا عمليتين فقط في دولتين هما: (الكونغو الديمقراطية، نيجيريا)، كما أوضح المؤشر أن حركة "طالبان" احتلت المرتبة الأولى من حيث نسبة العمليات الإرهابية بواقع 19% وحل تنظيم "داعش" ثانيا من حيث نسبة العمليات بواقع 14% من هذه العمليات.

    وتوصل المرصد إلى أن الجماعات المتطرفة تحاول أن تركز على استهداف العناصر المدنية من أجل نشر الخوف والإرهاب في نفوسهم، بالإضافة إلى تعدد الأساليب التي يتم بها تنفيذ تلك العمليات من هجوم مسلح مباشر على أماكن تجمعهم إلى زرع عبوات ناسفة ومتفجرات.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار داعش, هيئة تحرير الشام, دار الإفتاء المصرية, طالبان, داعش, العراق, سوريا, مصر
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