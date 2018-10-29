السفارة الأمريكية في الدوحة: العلاقة مع قطر أقوى من أي وقت مضى

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في الدوحة عن انطلاق مهرجان "اكتشف أمريكا 2018" بمناسبة مرور 45 سنة على علاقات التعاون والصداقة والشراكة القطرية الأمريكية.

وقالت السفارة في بيان أصدرته إن المهرجان الذي انطلق، أمس، سيشهد أسبوعا مليئا بالفعاليات لاستكشاف الأزياء والأعمال والموسيقى والأفلام الأمريكية، وستكون جميع الفعاليات متاحة مجانا للجمهور حتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب صحيفة الراية القطرية.

وأكدت السفارة أنه بعد أكثر من 45 سنة من الصداقة والشراكة، تعتبر العلاقات القطرية الأمريكية أقوى من أي وقت مضى.

© REUTERS / ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان يلقي كلمة خلال منتدى مبادرة الاستثمار المستقبلية في الرياض أول تعليق أمريكي على تصريحات ابن سلمان بشأن قطر

وقالت: "خلال السنوات العشرين الماضية تدفق أكثر من 62 مليار دولار من السلع والخدمات بين البلدين، ولا تزال الولايات المتحدة أكبر مستثمر أجنبي مباشر في قطر وأكبر شريك تجاري لها".

وشددت السفارة على أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وقطر في نمو مستمر، حيث زادت هذا العلاقة بنسبة تزيد على 85% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. كما يزور ما يقرب من 40 ألف مواطن قطري الولايات المتحدة كل عام، منهم 15 ألف يسافرون عبر تأشيرات الطلاب، وتستمر الولايات المتحدة في زيادة وجودها التجاري في قطر وهناك أكثر من 100 شركة أمريكية مقرها في قطر.

وقالت: خلال الأسبوع الممتد من 28 أكتوبر/تشرين الأول وحتى 4 نوفمبر، يمكنك اكتشاف الموضة الأمريكية والأعمال التجارية والمأكولات والموسيقى والأفلام معنا. سيعرض "هيا فاشون شو" لأول مرة أعمال المصمم الأمريكي الشهير توسكا أن واي.