بغداد لا تعارض عقود شركة "روسنفط" المبرمة مع إقليم كردستان

صرح رئيس قسم العلاقات الخارجية للحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، هوشيار سيفالي، اليوم الاثنين، بأنه لا يوجد أي اعتراض من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد حول عقود روس نفط مع إقليم كردستان العراق