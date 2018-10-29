مصر ترحب باستضافة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 2019

رحبت مصر باستضافة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، العام المقبل 2019، بالتزامن مع توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه وفد مصر المشارك في الدورة 63 للجنة المنعقدة في العاصمة الجامبية بانجول، والتي تمتد في الفترة بين 24 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، برئاسة السفير وائل نصر الدين عطية، نائب رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ورحبت اللجنة من جانبها بانعقاد دورتها القادمة بمصر، التي قادت عملية تأسيس منظومة العمل الأفريقي المشترك.

© AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY مجلس حقوق الإنسان يبقي السودان تحت البند العاشر

وقال البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن حقوق الإنسان تحتل أولوية كبيرة لدى الحكومة المصرية، ومصر تتطلع لمناقشة تقريرها الدوري للجنة الذي تقدمت به في مايو/ أيار الماضي بأقرب فرصة، ومنوها بأن تقدم مصر بهذا التقرير يعكس حرصها على الوفاء بالتزاماتها في الإطار الأفريقي، ويأتي ضمن عملية تقييم ذاتي شاملة لما تحقق، وحصر للعقبات لتحديد سبل مواجهتها وتجاوزها.

وأكد نصر الدين، على إيمان مصر بتكامل حقوق الإنسان وعدم إمكان تجزئتها أو إعطاء أولوية لبعضها على حساب البعض الآخر، مشيرا إلى أن النهوض بأوضاع حقوق الإنسان حول العالم يتطلب جهوداً مخلصة ومستمرة لتحقيق الكرامة الإنسانية.

© REUTERS / ALAA AL-MARJANI مفوضية حقوق الإنسان: حالات التسمم في البصرة مستمرة ووصلت إلى 114 ألف حالة واستعرض السفير، التطورات العديدة في البنية التشريعية في مصر خلال الأعوام الأخيرة، لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، بجانب الجهود المبذولة لتحقيق التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بجانب اهتمام خاص بالشباب والمرأة وذوي الإعاقة.

وأكد السفير وائل نصر الدين عطية، نائب رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، على أنه في الوقت الذي تجتهد فيه مصر للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان لديها، فإنها تخوض حرباً شرسة ضد الإرهاب، وهو ما يتطلب جهداً مضاعفاً لتلبية طموحات الشعب المصري، بالتوازي مع احترام حقوق الإنسان في سياق جهود مكافحة الإرهاب.

وكانت الدول الأفريقية اختارت مصر لتتحدث نيابة عنها في الجلسة الافتتاحية للدورة، تقديرا لدور مصر في قيادة جهود تعزيز حقوق الإنسان على مستوى القارة، حيث أكد "نصر الدين" على ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون بين اللجنة وكافة أجهزة الاتحاد الأفريقي، إعمالا للخطوات التي تم الاتفاق عليها في القمة الأفريقية الأخيرة، لزيادة الدعم المقدم للجنة ماليا وبشريا بالتوازى مع إسراع عملية إصلاح أساليب عملها، لتتمكن من الحفاظ على استقلاليتها، وتصبح أكثر قدرة على القيام بالدور المرجو منها.