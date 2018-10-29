وكالة: تركيا تحضر مقاتلي إدلب وحلب للهجوم على الأكراد شرق الفرات شمالي سوريا

ذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن تركيا أوعزت للفصائل المسلحة في إدلب وريف حلب الغربي والشمالي بالاستعداد للتوجه إلى شرق الفرات في الشمال السوري لمواجهة القوات الكردية (قسد) التي تسيطر على المنطقة هناك.

وبحسب "الصحيفة"، فقد صعدت تركيا من قصفها المدفعي ولأول مرة قرى غرب مدينة عين العرب شمال شرق حلب الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات، في وقت أوعزت فيه للفصائل المسلحة في حلب وإدلب بالاستعداد للتوجه إلى شرقي النهر لتطهير المنطقة من "وحدات حماية الشعب" الكردية المدعومة من الولايات المتحدة..

© Sputnik . Bassel Shurtouh اشتباكات بين الجيش التركي ووحدات حماية الشعب الكردية في شرق الفرات

ونقلت الصحيفة عن مصادر أهلية وأخرى في "وحدات الدفاع الذاتي"، التابعة لما يسمى "الإدارة الذاتية" الكردية في عين العرب، أن قرى أشمة وزور مغار وشارخلي، والتي تسيطر عليها "حماية الشعب" غربي عين العرب (125 كيلو متراً إلى الشمال الشرقي من حلب)، تعرضت لق صف مدفعي عنيف من وحدات الجيش التركي المتمركزة على الضفة الثانية من الحدود، وأدت إلى مقتل مدني وعسكري ودمار كبير في المساكن.

وأفادت مصادر في "الإدارة الذاتية" للصحيفة أن "أردوغان يخطط لاجتياح عين العرب بالكامل، ليتخذها نقطة انطلاق نحو باقي مناطق شرق الفرات للسيطرة على المواقع المتاخمة لحدود بلاده في المرحلة الثانية ثم على باقي المناطق، غير آبه بوجود قواعد أمريكية فيها أو برفض "المجتمع الدولي" لمساعيه في الهيمنة على مناطق جديدة في سوريا على غرار ما قامت به ميليشيات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" فيما مضى".

وبينت مصادر إعلامية مقربة من "الجبهة الوطنية للتحرير"، أكبر فصائل تابعة لتركيا في إدلب وحلب، لـ"الوطن" أنها تبلغت مع "درع الفرات"، التي تسيطر بمؤازرة الجيش التركي على مناطق شمال وشمال شرق حلب، بضرورة الاستعداد العسكري لعبور نهر الفرات إلى ضفته الشرقية حيث ميليشيا "قسد" والوحدات الكردية لخوض معارك ترغمها على الانسحاب من المنطقة على الرغم من تعثر تطبيق "المنزوعة السلاح" في أرياف إدلب واللاذقية وحماة وحلب.