آلاف الفلسطينيين يتظاهرون وسط رام الله رفضا لقانون الضمان الاجتماعي

تظاهر آلاف الفلسطينيين، اليوم الاثنين، في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، رفضا لقانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته الحكومة الفلسطينية أخيرا، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية الشهر المقبل.

رام الله – سبوتنيك. وطالب المتظاهرون الحكومة الفلسطينية بإلغاء قانون الضمان الاجتماعي الذي رأى فيه المتظاهرون انتقاصاً من حقوقهم، وعدم قدرته على تلبية طموحات العاملين في المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص.

© Sputnik . Ariel Schalit الحكومة الفلسطينية: القدس والمسجد الأقصى خط أحمر

وردد المتظاهرون هتافات ورفعوا لافتات تطالب بإسقاط القانون وبرحيل الحكومة الفلسطينية، وناشدوا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتدخل لإلغاء قرار العمل بالقانون.

وأعلن المشاركون عن تعليق العمل وإعلان الإضراب العام في المؤسسات الخاصة والأهلية الخميس المقبل الذي يصادف اليوم الأول من الشهر الذي سيبدأ سريان القانون فيه.

من جانبها أعلنت الحكومة الفلسطينية، الأسبوع المنصرم، تشكليها لجنة حوار من الحكومة لإدخال تعديلات على القانون الذي أكدت أنه سيسري الشهر المقبل.

يذكر أن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر صندوقا ائتمانيا تشرف عليه السلطة الفلسطينية وتقتطع من خلاله جزءا من راتب الموظف الخاص وجزء آخر من المؤسسة العامل بها لتوفير راتب تقاعدي له بعد انتهاء خدمته وفقا لشروط حددها القانون.